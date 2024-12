VfB Stuttgart in der Champions League: Liveblog: Countdown läuft - so ist die Stimmung

Liveblog: Countdown läuft - so ist die Stimmung

VfB Stuttgart in der Champions League

16 Die Spannung steigt kurz vor dem Anpfiff. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart empfängt am Mittwoch in der Champions League das Team von Young Boys Bern. Wir begleiten alle aktuellen Entwicklungen in einem Liveblog.











Sechster Spieltag in der Champions League, Saison 2024/25: Der VfB Stuttgart empfängt am Mittwoch (21 Uhr) Young Boys Bern.

Wir begleiten die Partie in der Königsklasse und berichten über das Geschehen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt – von den Trainingseinheiten der Teams über die Pressekonferenzen bis hin zu den Treffpunkten der Fans in der Stadt.