Juventus Turin kündigt strenge Kontrollen am Einlass an

1 Der VfB gastiert nächste Woche in der Königsklasse bei Juventus Turin. Foto: imago/Depositphotos

Ticket-Inhaber müssen am Dienstag ihren Ausweis dabeihaben – der nicht nur im Auswärtsbereich überprüft wird, wie Juventus gegenüber dem VfB nochmals betont hat. Die Details zur Personalisierung der Karten.











Link kopiert

Das zweite Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in der Champions League steht bevor – und wie zuletzt bei Real Madrid war auch für die Partie in Italien gegen Juventus Turin an diesem Dienstag (21 Uhr) das Interesse an Karten deutlich größer als das Angebot. Die wichtigsten Fragen und Antworten.