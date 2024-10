VfB Stuttgart in der Champions League: Der VfB-Sieg ist ein Statement

VfB Stuttgart in der Champions League

16 Der VfB Stuttgart hat allen Grund zur Freude. Foto: AFP/MARCO BERTORELLO

Die Stuttgarter haben nach der Pleite beim FC Bayern nun bei Juventus Turin die richtige Reaktion gezeigt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina. Trotz vieler Widerstände, die das Team im Spiel überwinden musste.











Link kopiert

Die Spieler des VfB Stuttgart wollten die Stätte des Triumphs gar nicht mehr verlassen. Das Allianz-Stadion in Turin, 22. Oktober 2024, 23 Uhr. Die Mannschaft feierte völlig euphorisiert den sensationellen Erfolg gegen Juventus in der Champions League – ein Sieg, der ein Statement darstellt. Der Bundesligist war der Alten Dame des italienischen Fußballs überlegen, zeigte nach dem 0:4 beim FC Bayern drei Tage zuvor die richtige Reaktion und lieferte am Ende ein sehr deutliches 1:0.