VfB Stuttgart in der Champions League: Begehrte Tickets – wie die Vergabe bei den Auswärtsspielen geplant ist

1 Die Vorfreude bei den Stuttgarter Anhängern auf die Königsklasse ist riesig. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Für das Madrid-Spiel gab es beim VfB mehr als zehnmal so viele Anfragen wie Tickets. Ob sich die Losgewinner auch für die weiteren Spiele bewerben dürfen, mit welchen Kontingenten in Turin und Co. zu rechnen ist – und warum nicht für alle vier Auswärtspartien ein Mitgliederverkauf garantiert ist.











In gut einer Woche beginnt es, das Abenteuer Champions League. Zum Auftakt der Hauptrunde tritt der VfB Stuttgart am 17. September bei Real Madrid an – und wird von etlichen Fans in die spanische Hauptstadt begleitet werden: Die Zahl der Interessierten überstieg jene der verfügbaren Karten um ein Vielfaches, was auch bei den weiteren drei Auswärtspartien bei Juventus Turin (22. Oktober), Roter Stern Belgrad (27. November) und Slovan Bratislava (21. Januar) nicht anders sein dürfte. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur geplanten Vergabe der Auswärtstickets in der Königsklasse.