VfB Stuttgart in der Bundesliga: Zusätzlicher Startplatz für die Königsklasse in Reichweite

1 Platz fünf könnte reichen: Dass sich der VfB für die Champions League qualifiziert, ist weiterhin kein abwegiges Szenario. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Ausgangslage ist vielversprechend, die Zielsetzung ambitioniert. „Wir wollen voll angreifen“, kündigt Sebastian Hoeneß mit Blick auf das neue Jahr an – wobei der Trainer des VfB Stuttgart das ausdrücklich auf alle drei Wettbewerbe bezieht. Im DFB-Pokal und der Europa League soll es so weit wie möglich gehen, in der Bundesliga will man womöglich noch etwas klettern. Hier könnte schon ein Tabellenplatz große Auswirkungen haben. Als Sechster haben die Stuttgarter einen Punkt Rückstand auf den fünften Rang, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Vielleicht aber auch für mehr. Denn die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass die Bundesliga in dieser Saison einen zusätzlichen fünften Startplatz für die Königsklasse erhält.