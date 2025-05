VfB Stuttgart in Berlin: Song zum Finale gegen Bielefeld: „Mir bringa en Hoim“

1 Die Fans fiebern dem Finale entgegen. Foto: Pressefoto Baumann

Seit Wochen dreht sich beim VfB Stuttgart (gefühlt) alles um das eine Spiel: An diesem Wochenende ist es soweit. In Berlin steigt am Samstagabend das Finale im DFB-Pokal – und der VfB hat nach 17 Jahren wieder die Chance auf einen Titel. Das letzte Mal, dass der VfB den Pokal geholt hat, ist sogar ganze 28 Jahre her.

Dementsprechend aus dem Häuschen sind alle, die es in irgendeiner Form mit dem Club aus Bad Cannstatt halten. In Bielefeld ist das selbstverständlich nicht anders. Die VfB-Liebe treibt dabei bisweilen seltsame Blüten, wie die Geschichte des Fans, zeigt, der sich vorab ein Pokal-Tattoo stechen ließ.

Pokal-Song für den VfB auf bekannte Fußball-Melodie

Mit einem kleinen Beitrag hat der Stuttgarter Künstler Nasim „Nasimusik“ seiner Vorfreude über das bevorstehende Pokalfinale Ausdruck verliehen. Auf die Melodie von „Three Lions (Football’s Coming Home)“ von den Lightning Seeds, die die englische Nationalmannschaft besingen, reimt der Musiker etwas stacksig: „Mir bringa en Hoim – Mir bringa n goldna Pokal hoim.“

Dem Text zufolge ist sich der Interpret also ziemlich sicher, wie die Partie am Samstagabend ausgehen wird. Im zugehörigen Video zum „Pokal Song“ sind Bilder der aktuellen Runde und vom Sieg im Jahr 1997 zu sehen.

Auf Social Media hat sich der Stuttgarter eine kleine Fangemeinde mit seinen Songs über verschiedene Stadtteile geschaffen. Zuletzt hatte er Nick Woltemade, der in der zweiten Saisonhälfte beim VfB richtig durchstartete, besungen.

Karten für das Pokalfinale hat der Künstler offenbar nicht bekommen. In der Beschreibung des Videos steht: „Falls noch jemand zu Roland Kaiser muss, ich würde die Pokal-Tickets übernehmen.“ Nasimusik spielt auf einen weiblichen Fan an, der zuletzt seine Tickets abgegeben hatte, weil am Samstag auch ein Konzert des Schlagersängers stattfindet.