Foto: Baumann/Julia Rahn

Während des Trainingslagers in Spanien absolviert der VfB Stuttgart intensive Einheiten. Das macht nicht immer Spaß, wie sich bei Stürmer Sasa Kalajdzic zeigt.















Marbella - Am Ende ist es Sasa Kalajdzic einfach zu viel gewesen. Der Stürmer des VfB Stuttgart hatte schon am Vormittag kräftig trainiert. Die Übungseinheit am Nachmittag verlief dann ebenfalls ziemlich intensiv. Zunächst zwar in einer Spielform auf verengtem Spielfeld, doch anschließend standen für die Fußballprofis noch Läufe auf dem Programm. Und Kalajdzic holte auch hier während der Tage im spanischen Trainingslager alles aus sich heraus, bis zum Umfallen.

Kurz vor Beendigung des Trainings lag Kalajdzic plötzlich auf dem Rasen. Die ersten Betreuer des Bundesligisten eilten von der gegenüberliegenden Spielfeldseite im Marbella Football Center herbei – und gaben schnell Entwarnung. Der lange verletzte Österreicher hatte sich körperlich komplett verausgabt auf den Boden fallen lassen. Nichts Wildes also, nur vorübergehender Frust im Trainingslager-Alltag. Dennoch kam der verärgerte Angreifer nicht so schnell wieder auf die Beine.

Nach einem Versuch die Läufe zu beenden, trat Kalajdzic kurz darauf frustriert gegen ein Plakat. Danach lag der 24-Jährige schon wieder auf dem Boden, während seine Mitspieler bereits das Feld räumten. Mehrere Minuten lang, ehe ihn der Teampsychologe Dino Poimann nach oben zog. Danach schlappte Kalajdzic davon, um sich zu erholen. Denn schon an diesem Donnerstag geht es für ihn und die anderen VfB-Profis früh mit dem Training weiter, um für den Abstiegskampf gewappnet zu sein.