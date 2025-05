VfB Stuttgart im Pokalfinale: Ticket-Suche in Berlin – worauf Fans achten müssen

1 Der Schauplatz des Endspiels: Die Plätze im Berliner Olympiastadion sind heiß begehrt. Foto: imago/ActionPictures

Viele Anhänger wollen sich vor Ort noch eine Karte sichern. Das ist nicht prinzipiell verboten, birgt aber Risiken. Selbst mit einem Originalticket kann der Einlass verwehrt werden.











Link kopiert

Alle Blicke gehen nach Berlin. Zehntausende Fans des VfB Stuttgart reisen in dieser Woche in die Hauptstadt, wo ihr Team um den ersten großen Titel seit der Meisterschaft vor 18 Jahren spielt. Längst nicht alle Anhänger haben dabei eine Eintrittskarte für das Endspiel um den DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld am Samstag (20 Uhr) in der Tasche, viele werden vor Ort in der Stadt einfach ganz viel Final-Flair aufsaugen – zugleich aber ganz bestimmt auch Augen und Ohren offen halten in Sachen Tickets.