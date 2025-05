VfB Stuttgart im Pokalfinale: Nachtzug mit VfB-Fans fährt in die falsche Richtung

1 In einem ICE der Deutschen Bahn ging es für die VfB-Anhänger am frühen Freitagmorgen kurzzeitig Richtung Süden statt nach Berlin. Foto: imago/ photothek/privat

Kuriose Szene auf dem Weg nach Berlin: Ein ICE mit etlichen VfB-Anhängern an Bord dreht am Freitagmorgen auf einmal Richtung Süden ab.











Für zehntausende Fans des VfB Stuttgart gibt es in diesen Tagen nur ein Ziel: Berlin, das Olympiastadion, das Finale um den DFB-Pokal. Dass es bei der Anreise mit der Bahn schon mal zu Verzögerungen kommen kann, ist keine Überraschung. Die Anhänger im ICE 698 machten dabei aber eine kuriose Erfahrung, die in dieser Form wahrlich nicht alle Tage vorkommt: Der Nachtzug mit etlichen Stuttgartern an Bord fuhr am frühen Freitagmorgen auf einmal in die falsche Richtung.

Wie es dazu kam? Zwischen Halle und Bitterfeld schien der Zug ein falsches Gleis erwischt zu haben und bog prompt Richtung Süden ab – der Live-Standort auf dem Bildschirm im Zug bewegte sich auch umgehend weg von Berlin, ehe der Zug stoppte. VfB-Fan Dennis Müller aus Dettingen/Teck war einer der Passagiere und erinnert sich an die kuriose Situation: „Dann standen wir morgens um 6 eine Viertelstunde in der Pampa.“

Falsche Richtung: Die Bordanzeige des ICE am Freitagmorgen Foto: red

Letztlich aber ging es bald wieder weiter, sodass sich die Ankunft in Berlin nur um eine Viertelstunde verzögerte – und die Gruppe rechtzeitig in der Hauptstadt eintraf, um am Freitagmittag bei der Öffnung des Fanfests auf dem Breitscheidplatz zu sein.