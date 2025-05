VfB Stuttgart im Pokalfinale: Die besten Fan-Bilder aus Stuttgart

7 Die Fans sind in Feierlaune. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der VfB Stuttgart trifft im Finale um den DFB-Pokal auf Arminia Bielefeld. In der Stuttgarter Innenstadt sind Zehntausende Fans unterwegs. Hier gibt es die Bilder.











Eine Stadt im Fußballfieber: Am Samstagabend trifft der VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals auf Arminia Bielefeld. Anpfiff im Berliner Olympiastadion ist um 20 Uhr. Bereits ab dem Nachmittag versammeln sich viele VfB-Fans in der Stuttgarter Innenstadt und bereiten sich mental auf den Saison-Höhepunkt vor. Gelingt dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß der vierte DFB-Pokalsieg in der Vereinsgeschichte?

Der Schlossplatz wurde um 15 Uhr für das Public Viewing geöffnet. Insgesamt 35.000 Menschen sind zugelassen und werden das Spiel dort gemeinsam verfolgen können. Was es dabei zu beachten gibt, ist hier zu lesen. Für alle, die keinen Platz ergattern, gibt es in den umliegenden Biergärten und Kneipen die Möglichkeit, das Finale zu schauen.

Wir haben die Fan-Bilder aus der Stadt in unserer Bildergalerie zusammengefasst. Viel Spaß beim Durchklicken.