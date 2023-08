19 Der VfB (im Bild Atakan Karazor) verkaufte nach der Vorstellung seines neuen Heimtrikots 5000 Exemplare ohne Sponsor auf der Brust. Foto: Baumann

Die Trikotpreise in der Bundesliga steigen seit Jahren an. Wie viel der VfB Stuttgart für ein Trikot verlangt und welche Fans am tiefsten in die Tasche greifen müssen.















Die Trikotvorstellung gehört zu den Ereignissen, denen Fußballfans in der Sommerpause am meisten entgegenfiebern. Denn viele Fans kaufen sich jede Saison ein neues Trikot ihres Lieblingsvereins.

Ein zunehmend teurer Spaß. Denn die Trikotpreise in der Bundesliga steigen seit Jahren deutlich. Während ein Trikot 2015 noch durchschnittlich 78,28 Euro kostete, werden dieses Jahr im Schnitt 85,51 Euro fällig. Das entspricht einem Preisanstieg von 9,2 Prozent.

Teuerstes Bundesliga-Trikot kostet 100 Euro

Das billigste Bundesliga-Trikot kostet rund 75 Euro, das teuerste etwa 100 Euro. Der gängigste Preis ist 79,95 Euro. So viel rufen gleich fünf Bundesligisten auf.

Wie viel das neue VfB-Trikot kostet und welcher Verein am meisten und am wenigsten Geld verlangt, erfahren Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!