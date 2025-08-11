VfB Stuttgart: Im Fall der Fälle: Wer ersetzt das Duo Stiller/Karazor?

Im Fall der Fälle: Wer ersetzt das Duo Stiller/Karazor?

1 Die Hoffnungen, dass der Ex-Freiburger Yannik Keitel (Mi.) den beiden Platzhirschen Atakan Karazor (li.) und Angelo Stiller Konkurrenz macht, haben sich bisher nicht erfüllt. Foto: Baumann (2)/Imago deFodis

Wie ist der VfB aufgestellt, sollte einer der Sechser Atakan Karazor und Angelo Stiller mal länger ausfallen? Diese Frage führt auch zur Zukunft von Yannik Keitel.











Stolze 49 Spiele hat es für die Profis des VfB Stuttgart in der vergangenen Saison zu absolvieren gegeben – 34 in der Bundesliga, acht in der Champions League, sechs im DFB-Pokal sowie den DFL-Supercup. Auf sein Stammpersonal auf der Doppel-Sechs hat sich der Verein für Bewegungsspiele dabei immer verlassen können. Denn der Kapitän Atakan Karazor (46 Saisoneinsätze) und sein kongenialer Partner Angelo Stiller (47 Spiele) ließen es im defensiven Mittelfeld im wahrsten Sinne des Wortes fast ohne Pause laufen.