VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Wann findet das Halbfinale gegen den SC Freiburg statt?

Wann findet das Halbfinale gegen den SC Freiburg statt?

1 Der VfB Stuttgart empfängt im Halbfinale des DFB-Pokals den SC Freiburg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das Bundesliga-Spiel des VfB Stuttgart beim FC Bayern München stellt den DFB vor eine Herausforderung. Wie wird dieses Dilemma gelöst?











Link kopiert

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 28 bis 30 in der Bundesliga und 2. Bundesliga zeitgenau terminiert – und damit Fragen aufgeworfen. Die Bundesligapartie von Meister Bayern München gegen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart soll wegen der Europapokalspiele unter der Woche am Sonntag (19. April, 17.30 Uhr) stattfinden.

Allerdings treten beide Mannschaften danach im Halbfinale des DFB-Pokals an, eine von ihnen müsste planmäßig am Dienstag schon wieder spielen. Der VfB empfängt den SC Freiburg, der ebenfalls am Sonntag zuvor gegen den 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr) im Einsatz ist. Der FCB gastiert bei Bayer Leverkusen. Die Ansetzungen für den DFB-Pokal seien „in der finalen Abstimmung mit allen Partnern und werden zeitnah veröffentlicht“, teilte der DFB auf SID-Anfrage mit.

Die Stuttgarter erwartet zwei Wochen vor der Partie in München ein weiteres Highlightspiel: Das Heimspiel des VfB gegen Borussia Dortmund (4. April) erklärte die DFL zum Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr). Die nächste Ansetzung der weiteren Spieltage soll zwischen dem 23. und 27. März erfolgen, nachdem die Achtelfinalspiele im Europapokal absolviert wurden.