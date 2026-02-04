1 Der Hase sorgte in der Halbzeit für heitere Stimmung im ausverkauften Holstein-Stadion. Foto: dpa/Christian Charisius

Ein tierischer Flitzer bringt Schwung in die Halbzeitpause der Viertelfinalpartie des VfB Stuttgart in Kiel. Das Publikum feiert den Kurzauftritt des Hasen.











Nach einer mäßig unterhaltsamen ersten Halbzeit bei der Viertelfinalpartie im DFB-Pokal zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart hat ein Hase für eine ungeplante Halbzeitshow gesorgt. Das Tier rannte wenige Minuten nach dem Pausenpfiff quer über den Rasen und verschwand dann wieder. Die Zuschauer im ausverkauften Holstein-Stadion jubelten dem Tier zu, nachdem beidem Teams mit 0:0 in die Pause gegangen waren.

Der Hase rannte quer über den Rasen. Foto: AFP

Bei eisigen Temperaturen in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein zwischen Zweitligist Kiel und Bundesligist Stuttgart sahen die Zuschauer zwar ein Spiel mit einigen Chancen. Aber die Favoriten aus Schwaben scheiterten bis zur Pause immer wieder an der gut aufgestellten Defensive.