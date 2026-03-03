VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Tickets für das Halbfinale gegen Freiburg – so läuft der Verkauf

Tickets für das Halbfinale gegen Freiburg – so läuft der Verkauf

1 Im Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg ist mit einer ausverkauften MHP-Arena zu rechnen. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Dauerkarten-Inhaber haben ein Vorkaufsrecht für die Partie gegen den SC, ehe in knapp zwei Wochen die Mitglieder zum Zug kommen. Die Einzelheiten zum Ablauf.











In dieser Woche beginnt der VfB Stuttgart mit dem Ticket-Verkauf für das Halbfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (21./22. April). Dabei können zunächst Dauerkarten-Inhaber von Mittwoch bis kommenden Montag ihren Stammplatz für das Heimspiel gegen die Breisgauer buchen – der Zeitpunkt spielt dabei innerhalb des vorgegebenen Fensters keine Rolle.

Bislang ist kein freier Verkauf von Tickets für das Halbfinale angekündigt

Am 16. März (Montag) startet dann der Mitgliederverkauf – nicht über ein Losverfahren, sondern mit einem fixen Startzeitpunkt um 9 Uhr. Wer sich vorher einwählt, bekommt in der virtuellen Warteschlange einen Platz zugewiesen. Jedes Mitglied kann maximal zwei Karten erwerben.

Sebastian Hoeneß und der VfB sind Titelverteidiger im DFB-Pokal. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Ein freier Verkauf ist bislang nicht angekündigt – und es wäre keine Überraschung, wenn alle Plätze schon nach dem Mitgliederverkauf komplett vergriffen sein sollten.