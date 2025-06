VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Termin für Auslosung der ersten Runde steht fest

1 Der VfB ist als Erstligist eine von 32 gesetzten Mannschaften im Lostopf. Foto: imago/MaBoSport

Der VfB Stuttgart befindet sich in der Sommerpause, wird in der kommenden Woche aber dennoch gespannt nach Dortmund blicken: Am 15. Juni (Sonntag) findet im Deutschen Fußballmuseum die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal statt, die ab 17.15 Uhr live im ZDF übertragen wird. Losfee ist Sprinter Owen Ansah, der als erster Deutscher die 100 Meter in 9,99 Sekunden lief.

Der VfB um Trainer Sebastian Hoeneß geht als Titelverteidiger in die Pokalsaison. Foto: Pressefoto Baumann

Schon jetzt steht fest, dass der VfB ein Auswärtsspiel bei einer der 32 ungesetzten Mannschaften haben wird. Mögliche Kontrahenten sind Oberligisten wie Atlas Delmenhorst, aber auch ambitionierte Proficlubs wie Energie Cottbus oder Dynamo Dresden. Auch zu einer Neuauflage des vergangenen Finals gegen Arminia Bielefeld kann es kommen.

Die VfB-Partie wird in jedem Fall abends unter der Woche an einem Dienstag oder Mittwoch (26./27. August) ausgetragen, da die Stuttgarter als amtierender Pokalsieger am Wochenende der ersten Pokalrunde um den Supercup spielen: am 16. August (Samstag, 20.30 Uhr) gegen den Deutschen Meister FC Bayern.