VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Stürmer Ramon Hendriks? „Er konnte nicht mehr laufen“
15
War im Pokal schwer gefordert: Ramon Hendriks Foto: /ZUMA Press Wire

Der Innenverteidiger quält sich in ungewohnter Rolle ins Elfmeterschießen. Wie Trainer Sebastian Hoeneß die Maßnahme begründet und was ihm besonderen Respekt abnötigte.

Immer wieder fasste sich Ramon Hendriks in der Schlussphase an den Muskel, lockerte die Beine, biss auf die Zähne: Das kräftezehrende Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig (12:11 n.E.) forderte seinen Tribut beim Innenverteidiger des VfB Stuttgart, der immer wieder in Zweikämpfe und Laufduelle verwickelt war. Bis am Ende nichts mehr ging. „Er konnte nicht mehr laufen irgendwann in der Verlängerung“, berichtete Trainer Sebastian Hoeneß im Anschluss auf der Pressekonferenz.

