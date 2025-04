VfB Stuttgart im DFB-Pokal: So vergibt der VfB die Tickets für das Endspiel

18 Der VfB steht im Finale des DFB-Pokals. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB startet noch in dieser Woche ein Bewerbungsverfahren für seine Mitglieder. Auch Kinder und Jugendliche aus dem Jugend- und Fritzle-Club können teilnehmen.











Nach dem Halbfinale ist vor dem Finale: Der VfB Stuttgart tritt im Endspiel des DFB-Pokals am 24. Mai gegen Arminia Bielefeld an – und startet den Vorverkauf für die begehrten Tickets noch in dieser Woche. Zur Verfügung stehen rund 24 000 Karten, wobei es aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage keinen freien Verkauf geben wird.

Wie der VfB mitteilt, kann sich in einer Bewerbungsphase vom 4. April (13 Uhr) bis zum 7. April (23.59 Uhr) jedes Mitglied auf zwei Karten bewerben. Kurzentschlossene Neu-Mitglieder kommen hier aber nicht zum Zug: Man muss bis spätestens zum 31. Dezember 2024 in den Verein eingetreten sein. Zur Verfügung stehen Tickets für 75 oder 140 Euro pro Karte, wobei die Kategorien zufällig zugeteilt werden und keine Wünsche angegeben werden können.

Versand der Papier-Tickets per Post

Am 9. April versendet der VfB die Zu- und Absagen per Mail, bis 12. April (23.59 Uhr) muss jedes Mitglied bei erfolgreicher Zuteilung die Buchung aktiv in seinem Kundenkonto bestätigen. Nicht abgerufene Karten gehen am 14. April unter allen Mitgliedern, die Absagen erhalten haben, in die Nachverlosung. Versendet werden die Karten als Papier-Tickets per Post.

Für Mitglieder des Fritzle- und Jugendclubs gelten dieselben Fristen und Voraussetzungen. Hier stehen Karten für 45 Euro pro Person zur Verfügung. Mehrere Mitglieder aus unterschiedlichen Bestellungen nebeneinander zu platzieren, ist laut VfB nicht möglich.