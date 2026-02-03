VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Schwierige Bedingungen – Hoeneß warnt vor dem Spiel in Kiel

1 Das Ziel ist klar: Sebastian Hoeneß und Deniz Undav wollen mit dem VfB ins Halbfinale des DFB-Pokals. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter stellen sich auf ein unangenehmes Viertelfinale beim Zweitligisten ein – aus mehreren Gründen. Was der Trainer von seiner Mannschaft fordert.











Gastiert der Favorit beim Außenseiter, geht es im Vorfeld ja immer auch ums Warnen und Mahnen. Nur nicht unterschätzen, bloß kein Spannungsabfall, voller Fokus. Sebastian Hoeneß muss bei diesen Appellen gar nicht im Theoretisch-Abstrakten bleiben, der Trainer des VfB Stuttgart kann vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal bei Zweitligist Holstein an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) auf sehr konkretes Anschauungsmaterial zurückgreifen: Vor knapp einem Jahr hatten die Stuttgarter im Holstein-Stadion arge Probleme, erreichten vor allem in der ersten Hälfte nicht die Intensität des Gegners und mühten sich im März 2025 beim späteren Bundesliga-Absteiger zu einem 2:2-Unentschieden. Auch heute, elf Monate später, ist dieser Nachmittag noch präsent. „Ich habe das Spiel noch sehr gut im Kopf“, sagt Hoeneß, „es war kein gutes Spiel, das haben wir nicht gut in Erinnerung.“