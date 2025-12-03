VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Pechvogel und Dauer-Torschütze – wie der VfB in Viertelfinale eingezogen ist
18
Die VfB-Spieler feiern nach dem 2:0 gegen den VfL Bochum. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart steht im Viertelfinale des DFB-Pokals und darf weiter von der Titelverteidigung träumen. Wie kam es zum Sieg beim VfL Bochum? Unsere Analyse.

Sie kombinierten, flankten, schossen aufs Tor – mit einem Treffer als krönendem Schlusspunkt ist es aber nichts mehr geworden. Freuen durften sich die Profis des VfB Stuttgart nach dem Abpfiff im Ruhrstadion des VfL Bochum dennoch. Durch das 2:0 gegen den Zweitligisten hat der Titelverteidiger das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht – und seine Pflichtaufgabe recht souverän erledigt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.