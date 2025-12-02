VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Live-Übertragung – wo das VfB-Spiel in Bochum zu sehen ist

1 Jeff Chabot (rechts) gegen Ibrahima Sissoko: Beim bislang letzten Aufeinandertreffen in Bochum im April dieses Jahres behielten die Stuttgarter mit 4:0 die Oberhand. Foto: Pressefoto Baumann

Die Achtelfinal-Partie der Stuttgarter am Mittwochabend läuft im frei empfangbaren Fernsehen. Die Einzelheiten zur Übertragung.











Wenn der VfB Stuttgart am Mittwoch (18 Uhr/Liveticker) im DFB-Pokal beim Zweitligisten VfL Bochum gastiert, können die Fans an den Bildschirmen ohne kostenpflichtiges Abo live dabei sein. Die ARD überträgt die Partie aus dem Ruhrstadion und geht 15 Minuten vor Anpfiff auf Sendung: Um 17.45 Uhr melden sich Moderator Alex Schlüter und Experte Bastian Schweinsteiger, Kommentatorin ist später dann Christina Graf.

Auch das Spiel des FC Bayern wird live übertragen

Insgesamt laufen drei der acht Achtelfinals im Free-TV: neben dem VfB-Spiel noch die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am Dienstag (21 Uhr/ARD) und der Auftritt des FC Bayern bei Union Berlin am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF). Die weiteren Spiele sind live ausschließlich beim Bezahlsender Sky zu sehen, der alle 63 Duelle des Wettbewerbs überträgt.

Trainer Sebastian Hoeneß will mit dem VfB ins Viertelfinale einziehen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Für den VfB ist es das dritte Auswärtsspiel im laufenden Wettbewerb: Die Stuttgarter zogen durch ein 12:11 nach Elfmeterschießen bei Eintracht Braunschweig und ein 2:0 beim FSV Mainz 05 in die Runde der letzten 16 Mannschaften ein.