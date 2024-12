VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Jahn-Fans zeigen Bad Cannstatt adressierende Choreografie

5 Die Choreo der Jahn-Fans vor Anpfiff der Partie. Foto: StZN/David Scheu

Im Vorfeld der Partie des VfB Stuttgart bei Jahn Regensburg zeigten die Heimfans eine Choreografie, die insbesondere den Gegner adressierte. Wir haben die Bilder.











Link kopiert

Pokalspiele unter Flutlicht sind absolute Festtage. Für alle Fußballfans, auch für die des SSV Jahn Regensburg. Bei solchen Anlässen werden gern Choreografien gezeigt. So auch an diesem Abend in der Donaustadt.

„Bad Cannstatt, Bad Cannstatt, so hörest du nicht, was die Jahnelf dir leise verspricht?“, prangte es von einem riesigen, die komplette Hintertorseite überspannenden Spruchband. Dazu wurden die Schals präsentiert, darunter wie zu erwarten einige blaue, schließlich sind auch einige Fans der Stuttgarter Kickers ob der Fanfreundschaft nach Regensburg gekommen.

Choreo vor Spiel des VfB gegen Jahn Regensburg

Dann wurde eine große Blockfahne hochgezogen, deren Motiv nicht in Gänze klar zu erkennen war. Dazu kam aus den Stadionboxen ein eingesprochener Text, der sich ebenfalls den Cannstattern widmete. „Du lieber Pokal, komm geh mit mir! Schöne Spiele spielt der Jahn mit dir.“, war dann das nächste Spruchband, das gezeigt wurde, dazu wurden rote und weiße Plastikfahnen geschwenkt.

Dann erfolgte der Anpfiff und schon nach wenigen Minuten erhellten die ersten Pyrotechnik-Fackeln den Nachthimmel von Regensburg. Auf dem Feld hatte der VfB da schon die erste Großchance durch einen Kopfball von Pascal Stenzel und als ob das nicht schon genug an Highlights gewesen wäre, fielen nun noch die Anzeigentafeln im Stadion aus. In unserer Bildergalerie finden Sie die Bilder. Viel Spaß beim Durchklicken!