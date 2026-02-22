VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Heimspiel im Halbfinale – auf diesen Gegner trifft der VfB

1 Ein Schritt fehlt noch bis ins Endspiel: Sebastian Hoeneß und der VfB wollen wie im Vorjahr wieder nach Berlin. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB spielt im Pokal-Halbfinale in zwei Monaten gegen den SC Freiburg um den Einzug ins Endspiel. Die Einzelheiten.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart steht zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im Halbfinale des DFB-Pokals – und kennt jetzt seinen dortigen Gegner. Am 21. oder 22. April geht es vor heimischem Publikum gegen den Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg. Das ergab die Auslosung, die am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund stattfand. Im zweiten Halbfinale treffen Bayer Leverkusen und der FC Bayern aufeinander.

Deniz Undav erzielte beim 3:0 im Viertelfinale bei Holstein Kiel den ersten Treffer. Foto: Baumann/Hansi Britsch

„Wir freuen uns sehr, dass wir ein Heimspiel haben, das kann ein entscheidender Faktor auf dem Weg nach Berlin sein“, sagt VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, „wir haben gute Erinnerungen an das jüngste Aufeinandertreffen in der Liga mit dem SC Freiburg, gleichzeitig wissen wir, wie viel Qualität in der Freiburger Mannschaft steckt.“

ARD oder ZDF übertragen das Spiel live

Der genaue Termin steht noch nicht fest, ebenso wenig die Modalitäten des Ticket-Verkaufs. Sicher ist in jedem Fall: Die Partie wird live in der ARD oder im ZDF zu sehen sein. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion ist in diesem Jahr am 23. Mai angesetzt – wie zuletzt üblich eine Woche nach dem letzten Spieltag in der Bundesliga.