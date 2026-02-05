1 Das Objekt der Begierde – der DFB-Pokal. Foto: IMAGO/osnapix

Der VfB Stuttgart steht im Halbfinale des DFB-Pokals – gegen wen es gehen wird in der Runde der letzten vier Teams, erfährt der Titelverteidiger erst später.











Der VfB Stuttgart hat es geschafft und steht abermals im Halbfinale des DFB-Pokals. Gegen wen es am 21. oder 22. April gehen wird, erfährt der Titelverteidiger bei der Auslosung, die am Sonntag, 22. Februar, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund steigt. Das ZDF überträgt das Prozedere live, Sendungsbeginn ist gegen 17.15 Uhr.

Auch Bayer Leverkusen steht nach seinem 3:0-Sieg gegen den FC St. Pauli bereits im Halbfinale – das in der nächsten Woche komplettiert wird, denn erst dann finden die letzten beiden Viertelfinal-Partien statt:

Hertha BSC – SC Freiburg: Dienstag, 10. Februar 2026, 20:45 Uhr

FC Bayern München – RB Leipzig: Mittwoch, 11. Februar 2026, 20:45 Uhr

Das Finale in Berlin steigt dann am 23. Mai (20 Uhr).

Der Sieger des DFB-Pokals hat in der Folge-Saison ein Startrecht in der Ligaphase der Europa League. Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga, wo er dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt wird. Der unterlegene Finalist des DFB-Pokal-Endspiels kann in keinem Fall profitieren.