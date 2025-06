VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Gegner steht fest – VfB trifft auf Zweitligist

1 Sebastian Hoeneß und der VfB gehen als amtierender Pokalsieger in die Saison. Foto: Pressefoto Baumann

Die Auslosung der ersten Runde hat dem Titelverteidiger eine der anspruchsvollsten Aufgaben beschert, die möglich war: Es geht zu Eintracht Braunschweig.











Drei Wochen ist es mittlerweile her, dass der VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld den DFB-Pokal gewonnen hat – inzwischen steht fest, gegen wen der Titelverteidiger in die neue Pokalsaison starten wird: Für den VfB geht es in der ersten Runde auswärts gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, bei der Sprinter Owen Ansah die Kugeln zog.

Damit haben die Stuttgarter eine der nominell schwierigsten Aufgaben erwischt. Die vier letztplatzierten Teams der zweiten Liga rutschen bei der Auslosung der ersten Runde stets in den Amateurtopf, um die 64 Teams gleichmäßig auf beide Töpfe zu verteilen. Die Braunschweiger hatten die Saison als Drittletzter der zweiten Liga beendet und anschließend gegen den 1. FC Saarbrücken in der Relegation den Klassenverbleib geschafft.

Kapitän Atakan Karazor jubelt: Durch ein 4:2 im Finale gegen Arminia Bielefeld holte der VfB Ende Mai den DFB-Pokal. Foto: Pressefoto Baumann

Man gehe als Bundesligist und amtierender Pokalsieger sicherlich als Favorit in das Duell, sagt der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, betont aber auch: „Wir werden die Aufgabe mit großer Ernsthaftigkeit angehen und wissen, dass wir eine sehr gute Leistung benötigen.“

Termin erst Ende August unter der Woche

Die Partie des VfB im Eintracht-Stadion wird unter der Woche an einem Dienstag (26. August) oder Mittwoch (27. August) stattfinden. Der Hintergrund: An dem Wochenende, an dem die Partien der ersten Pokalrunde über die Bühne gehen, trifft der VfB am 16. August im Supercup auf den Meister FC Bayern. Daher werden die Erstrunden-Spiele dieser beiden Mannschaften eineinhalb Wochen später nachgeholt.