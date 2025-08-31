VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Gegner steht fest – VfB trifft auf Erstliga-Konkurrent

1 Sebastian Hoeneß und der VfB sind Titelverteidiger im DFB-Pokal. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter spielen in der zweiten Runde auswärts beim FSV Mainz 05. Termin und Anstoßzeit sind noch offen.











Durch einen 12:11-Sieg nach Elfmeterschießen bei Zweitligist Eintracht Braunschweig ist der VfB Stuttgart in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen – und trifft dort auf auswärts auf den FSV Mainz 05. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend, bei der Ex-Schiedsrichter Felix Brych die Kugeln zog.

Die Partie findet unter der Woche abends am 28. Oktober (Dienstag) oder 29. Oktober (Mittwoch) statt, eine genaue Terminierung steht noch aus. Der kostenpflichtige Sender „Sky“ überträgt das Spiel in jedem Fall live. Welche Partien der zweiten Pokalrunde im Free-TV laufen, wird erst noch festgelegt.