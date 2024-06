VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Gegner in der ersten Runde steht fest

1 Der VfB Stuttgart will im Pokal weit kommen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Fußball-Saison 2023/24 befindet sich dieser Tage in den letzten Zügen. In Deutschland krönte sich Bayer Leverkusen mit dem Double, während der VfB Stuttgart nach einer Spielzeit für die Geschichtsbücher die Vizemeisterschaft feiern durfte. Doch nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison: Nur wenige Stunden vor dem Champions-League-Finale im Londoner Wembley-Stadion warf die kommende Spielzeit an diesem Samstag bereits ihre Schatten voraus.

So blickten die 64 Teilnehmer am DFB-Pokal mit Spannung auf die Auslosung der ersten Runde der Saison 2024/25. Der ehemalige Profi Nils Petersen zog die Paarungen am Samstag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Vor allem die Amateurvereine hofften auf das große Los. Doch auch beim VfB Stuttgart schaute man äußerst gespannt auf die Ziehung – und schon kurz nach Beginn der Auslosung um 18 Uhr stand der Erstrundengegner der Weiß-Roten fest.

VfB bestreitet die erste Runde Ende August

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß bekommt es auswärts mit dem SC Preußen Münster zu tun. Beim Zweitliga-Aufsteiger, der von Sascha Hildmann trainiert wird, steht unter anderem Luca Bazzoli im Kader. Der 23-jährige Defensivspieler war 2023 vom VfB zu den Westfalen gewechselt.

Die erste Runde findet vom 16. bis 19. August statt – eine Woche vor dem Bundesliga-Start. Die Partien mit Beteiligung der Supercup-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart sind für den 27. und 28. August angesetzt.