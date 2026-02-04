VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Diese Anbieter übertragen die Partie live

1 Diese Anbieter übertragen die Partie am Abend live Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Der VfB Stuttgart tritt im DFB-Pokal beim KSV Holstein an. Diese Anbieter übertragen die Partie live.











Der VfB Stuttgart tritt im DFB-Pokal beim KSV Holstein an und eines scheint sicher: Es wird eine ganz schön frostige Angelegenheit. Das liegt nicht nur an der Stuttgarter Negativbilanz gegen die Störche, sondern insbesondere an den Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, die aktuell in Kiel herrschen.

Wohl dem, der auf dem Sofa im Warmen sitzen kann, um das Spiel zu verfolgen. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Doch wo wird es übertragen? Wir haben eine Übersicht der Anbieter zusammengestellt.

DFB-Pokalpartie im TV

Kostenfrei überträgt das ZDF am Abend ab 20.15 Uhr, dazu gibt es die Partie auf Sky (€).

KSV Holstein gegen VfB Stuttgart im Stream

Wer das Spiel auf dem Device seiner Wahl streamen möchte, dem bieten sich diverse Optionen. So bietet onefootball.com einen Stream an, ebenso Sky Go und WOW. Diese Angebote sind gebührenpflichtig. In der ZDF Mediathek gibt es einen kostenfreien Stream.

Audio-Angebote zur Partie

Die Partie hören kann man bei HR info, BR, MDR aktuell, NDR info, RBB24, SWR, WDR Event und dem VfB-Fanradio.