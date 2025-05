1 Ende April 1986 leistet der VfB am letzten Spieltag Schützenhilfe für den FC Bayern und gewinnt gegen Werder Bremen 2:1 – Karl Allgöwer erzielte beide Stuttgarter Treffer. Foto: Pressefoto Baumann

Am Samstag steigt für den VfB Stuttgart gegen RB Leipzig die Generalprobe für das Endspiel im DFB-Pokal. Wie lief zuletzt das Ligaspiel vor dem großen Finale? Wir haben nachgeschaut.











Seit 1963 wird in Deutschland Profifußball in der Bundesliga gespielt. Seitdem hat der VfB Stuttgart auch viermal parallel dazu so erfolgreich im Pokalwettbewerb gespielt, dass der Club am Ende im Endspiel um den DFB-Pokal stand. In diesem Jahr ist es wieder so weit.