VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Das ist für die Fans in Berlin geboten

1 Rund um das Finale ist für VfB-Fans einiges geboten. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart steht im DFB-Pokal-Finale. Tausende VfB-Anhänger werden mit in die Hauptstadt reisen. Das erwartet sie.











Link kopiert

Seit feststeht, dass der VfB Stuttgart im Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld steht (24. Mai, 20 Uhr, Liveticker), gibt es unter den Anhängern der Weiß-Roten nur ein Thema: Wie kommen wir da hin, wo übernachten wir, und wie kommen wir an Karten? Klar ist, dass Tausende VfB-Fans den VfB nach Berlin begleiten werden. Gut 25 000 davon haben Tickets, alle anderen werden ohne in die Hauptstadt reisen und Berlin in Weiß und Rot tauchen. Wir haben uns einen Überblick über das Programm verschafft, das für die Fans in Berlin geboten wird.

Donnerstag, 22. Mai

18 Uhr – MeinVfB-Livestream zum Pokalfinale, zu Gast ist Fredi Bobic. Wir senden aus dem Hauptstadtbüro der Stuttgarter Nachrichten, live via Youtube. Um nichts zu verpassen, folgt dem Kanal und aktiviert die Glocke.

19 Uhr – Die Podcaster von VfB STR senden live aus dem Biergarten Jockel. Fans können kostenfrei dabei sein, Reservierungen sind nicht möglich. Wo: Ratiborstraße 14c, Berlin

Freitag, 23. Mai

12 Uhr – Fanfest: Vielfältiges Programm auf dem Breitscheidplatz, wo sich die VfB-Fans sammeln. Catering, DJs, Bühnenprogramm

13 Uhr – Führung durch das Jüdische Museum in Berlin, Eintritt für Fans ist frei, VfB übernimmt die Kosten. Anmeldung bereits nicht mehr möglich.

13–15 Uhr – Catch Us If You Can: Finde den MeinVfB-Reporter auf dem Breitscheidplatz. Mit Codewort „MeinVfB“ ansprechen, wir verteilen Goodies, solange der Vorrat reicht.

18.30 Uhr – Die Podcaster von VfB STR senden live aus dem Biergarten Jockel. Fans können kostenfrei dabei sein, Reservierungen sind nicht möglich. Wo: Ratiborstraße 14c, Berlin

TBA: Die Band „Die Fraktion“ plant Sponti-Konzerte in der Stadt, also Augen offen halten.

22 Uhr – Offenes Rössle. Die Fankneipe der „Cannstatter Kurve Berlin“ in Neukölln, Braunschweiger Straße, ist für alle offen. Zuvor findet dort das MeinVfB-Pubquiz statt.

Samstag, 24. Mai

10 Uhr – Empfang im Bundestag mit Kuppelbesuch, Zugang nur für OFC-Mitglieder, anmeldepflichtig

10 Uhr – Fanfest: Vielfältiges Programm auf dem Breitscheidplatz, wo sich die VfB-Fans sammeln. Catering, DJs, Bühnenprogramm

11.45 Uhr – Bootstour: VfB-Sponsor Rewe lädt zu einer Bootstour auf der Spree ein. Der Zutritt zum Boot ist in voller VfB-Fanbekleidung frei. Das Boot pendelt zwischen den Anlegestellen Weidendamm und Haus der Kulturen. Anmeldelink und genaue Ablegezeiten sollen folgen, die VfB-Homepage im Blick behalten.

11 Uhr – Die Podcaster von VfB STR senden live aus dem Biergarten Jockel. Fans können kostenfrei dabei sein, Reservierungen sind nicht möglich. Wo: Ratiborstraße 14c, Berlin

12 Uhr – Offenes Rössle, Fantreff in Neukölln

12 Uhr – Ökumenischer Gottesdienst, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche (Breitscheidplatz). Zwei Bischöfe werden den Gottesdienst leiten.

13–15 Uhr – Catch Us If You Can: Finde den MeinVfB-Reporter auf dem Breitscheidplatz. Mit Codewort „MeinVfB“ ansprechen, wir verteilen Goodies, solange der Vorrat reicht.

20 Uhr – Biergärten mit Pokalübertragung: Biergarten Jockel (Ratiborstraße 14c), Golgatha Biergarten im Viktoriapark (Ecke Katzbachstraße/Monumentenstraße), Brauhaus Südstern (Hasenheide 69), Naumanns Biergarten (Wilhelm-Kabus-Str. 36, Haus 10) und Zollpackhof Augustiner Biergarten (Elisabeth-Abegg-Straße 1). Auf dem Fanfest findet keine Live-Übertragung statt.

So weit das Programm ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auch viele Fanclubs und sonstige Fanvereinigungen haben eigenes Programm geplant. So sind alle Spreedampfer der Reedereien seit Wochen ausgebucht.