VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Auswärtsspiel bei Zweitliga-Schlusslicht im Achtelfinale

1 Sebastian Hoeneß und der VfB stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Foto: imago/Revierfoto

Der VfB Stuttgart spielt im DFB-Pokal bei Jahn Regensburg um den Einzug ins Viertelfinale. Die Einzelheiten zum Termin, der Übertragung und den Prämien.











Link kopiert

Es geht gegen einen Zweitligisten: Der VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf den SSV Jahn Regensburg. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Die Regensburger stehen auf dem letzten Tabellenplatz in Liga zwei, haben zuletzt nach der Trennung von Cheftrainer Joe Enochs aber wieder in die Erfolgsspur gefunden durch zwei 1:0-Siege gegen die SpVgg Greuther Fürth im Pokal und die SV Elversberg in der Liga.

Chris Führich schoss den VfB mit seinem Siegtreffer zum 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern ins Achtelfinale. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

„Wie jeder Club hätten wir natürlich sehr gerne zuhause gespielt“, sagt der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Als Erstligist sei man dennoch in der Favoritenrolle. „Wir wissen aber natürlich, dass sich die Regensburger in der ersten Pokalrunde gegen den VfL Bochum durchgesetzt haben und sind dementsprechend gewarnt.“

Die Runde der letzten 16 Teams wird noch in diesem Jahr ausgespielt – am 3. und 4. Dezember unter der Woche. Der genaue Termin des VfB-Spiels steht noch nicht fest, das live im Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein wird.

Sollten die Stuttgarter ins Viertelfinale einziehen, erhalten sie vom DFB eine Prämie von 1,68 Millionen Euro. Im bisherigen Wettbewerb hat der VfB bereits 1,47 Millionen Euro erspielt.