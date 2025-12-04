Auslosung und Termine: Alles über das Viertelfinale

1 Objekt der Begierde – der DFB-Pokal. Foto: IMAGO/osnapix

Der VfB Stuttgart ist eine Runde weiter im DFB-Pokal – hier sind die wichtigsten Fakten und Infos zum Viertelfinale.











Der VfB Stuttgart ist beim VfL Bochum eine Runde weitergekommen und steht nun im Viertelfinale des DFB-Pokals. Hier gibt es alle Infos.

Die Auslosung Die Auslosung der Viertelfinal-Spiele steigt an diesem Sonntag im Rahmen der ARD- „Sportschau“ im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Übertragung beginnt um 19.15 Uhr, als Losfee fungiert der langjährige Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel.

Die Termine Das Viertelfinale erstreckt sich auf vier Spieltermine: Am 3./4. Februar finden die ersten beiden Partien statt, ehe eine Woche später, am 10./11. Februar 2026, zwei weitere Teams das Halbfinale vervollständigen. Am 21./22. April 2026 steigt dann das Halbfinale. Das Finale um den DFB-Pokal findet am Samstag, 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion statt.

Die Prämien Für den Achtelfinal-Einzug hat jedes Team vom DFB 847 544 Euro bekommen. Für den Viertelfinal-Einzug sind nun 1,695 Millionen Euro an Prämien für jeden Club sicher. Das Halbfinale bringt weitere 3,39 Millionen Euro, die Finalteilnahme 2,88 Millionen Euro – der Gewinner des DFB-Pokals darf sich über 4,320 Millionen Euro freuen.