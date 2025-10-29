VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Auslosung am Sonntag – auf wen trifft der VfB im Achtelfinale?

23 Jubel in Mainz: Der VfB steht im Achtelfinale. Foto: Pressefoto Baumann

Der Titelverteidiger ist weiter im Wettbewerb dabei – und kennt bald seinen nächsten Gegner. Die Details zur Auslosung der nächsten Runde.











Durch einen 2:0-Sieg beim FSV Mainz 05 ist der VfB Stuttgart ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen – und wird seinen dortigen Gegner in Kürze kennen: An diesem Sonntag findet die Auslosung der Achtelfinal-Partien statt, die das ZDF live überträgt – gegen 17.50 Uhr in der Halbzeit-Pause des Handball-Länderspiels zwischen Deutschland und Island.

Durch die Veranstaltung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund führt Moderatorin Lili Engels, als Losfee fungiert Felix van den Hövel.

Da kein Drittligist mehr im Wettbewerb ist, hat die erstgezogene Mannschaft in jedem Fall Heimrecht – für den VfB wäre es das erste Heimspiel der laufenden Pokalsaison.

Sebastian Hoeneß und der VfB stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Foto: Baumann

Die Partien finden noch in diesem Jahr statt: Am Dienstag, dem 2. Dezember, und am Mittwoch, dem 3. Dezember, jeweils unter der Woche. Die genaue Terminierung wird erst in den Tagen nach der Auslosung festgelegt – ebenso wie die Spiele, die live im Free-TV zu sehen sind.