1 63 Spiele werden auch in dieser Saison wieder im DFB-Pokal ausgetragen, ehe der Cupsieger feststeht. Foto: imago/Philipp Szyza

Wo ist die Partie des VfB gegen die TSG Balingen live zu sehen? Und wo in der Zusammenfassung? Ein Überblick über die Sendungen zur diesjährigen Pokalsaison.















Link kopiert

Am Samstag startet der VfB Stuttgart mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Spielzeit – und längst nicht alle Interessenten haben Tickets für das ausverkaufte Erstrunden-Duell im DFB-Pokal gegen die TSG Balingen im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion bekommen. Was zur Frage führt: Wo wird die Partie übertragen? Ein Überblick über die Sender und Zeiten der anstehenden Pokal-Saison.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Transfermarkt Malik Tillman wechselt in die Eredivisie Der Transferticker unserer Redaktion bildet alle Entwicklungen, News und Gerüchte auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart ab.

Wo ist das VfB-Spiel zu sehen? Wer die Partie gegen die TSG Balingen am Samstag um 13 Uhr live am Bildschirm verfolgen möchte, braucht ein Sky-Abo. Nur der Bezahlsender überträgt alle 63 Spiele der diesjährigen DFB-Pokal-Saison in voller Länge. Die Sendung aus Reutlingen startet um 12.30 Uhr eine halbe Stunde vor Anpfiff, Roland Evers wird das Spiel kommentieren. Ein monatlich kündbares Abo auf der Sky-Streaming-Plattform „Wow“ kostet 29,99 Euro.

Wann gibt es Ausschnitte im Free-TV? In der ARD-Sportschau wird am Samstagabend ab 18 Uhr auch eine Zusammenfassung des VfB-Spiels zu sehen sein – ebenso wie später online in der Mediathek. Die Highlights der Spiele am Samstagabend zeigt ab 23 Uhr das ZDF im Sportstudio, die der Sonntagspartien ab 19 Uhr die ARD. Wer den VfB am Samstag verpasst, hat übrigens einen Tag später noch eine Chance: Sport 1 zeigt am Sonntagmorgen ab 9 Uhr die Höhepunkte der Duelle vom Freitag und Samstag.

Wie viele Spiele werden frei empfangbar übertragen? Insgesamt 15 – vier davon in der ersten Runde: An diesem Freitag zeigt das ZDF die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04 (20.45 Uhr), am Montag überträgt die ARD das Heimspiel des VfL Osnabrück gegen den 1. FC Köln (20.45 Uhr). Ende September läuft noch die Partie des FC Bayern (bei Preußen Münster) und die von RB Leipzig (beim SV Wehen Wiesbaden) frei empfangbar – beide Teams treffen an diesem Samstag im Super-Cup aufeinander und holen ihre Pokalpartien deshalb nach.

Welche Spiele laufen ab der zweiten Runde im Free-TV? Das steht noch nicht fest. Die Sender entscheidend das erst nach der Auslosung. Sicher ist allerdings bereits, dass beide Halbfinals und das Endspiel aus dem Berliner Olympiastadion von ARD und ZDF live übertragen werden – wie zuletzt im Mai das Halbfinale des VfB gegen Eintracht Frankfurt.