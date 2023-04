1 Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg sieht den VfB Stuttgart auf einem guten Weg. Foto: imago/Sven Simon

Nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen hat der VfB wieder Mut geschöpft im Tabellenkeller – befindet sich aber weiter in akuter Abstiegsgefahr. So schätzt Stefan Effenberg die Lage ein.















Mit einem Kraftakt hat der VfB Stuttgart in Unterzahl gleich drei Tore gegen Borussia Dortmund erzielt und so in letzter Minute beim 3:3 (0:2) noch einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. Die Stuttgarter Energieleistung hat auch bei Stefan Effenberg Eindruck hinterlassen. „Man muss dem VfB ein Riesenkompliment machen“, sagte der Experte und frühere Champions-League-Sieger am Sonntag im „Doppelpass“ auf Sport 1. „Wer hätte das vor drei Wochen gedacht?“

Insbesondere aufgrund der derzeitigen Geschlossenheit sieht Effenberg den VfB auf einem guten Weg. „Wichtig bei Stuttgart ist, dass die Mannschaft intakt ist. Sie haben eine tolle Moral gezeigt“, sagte der 54-Jährige, der auch eine Prognose für das Saisonfinale wagte: „Wenn sie so weiter performen – und daran glaube ich mit den Fans auch im Rücken – dann werden sie die Klasse halten.“

Stattdessen vermutet Effenberg, dass ein anderes Team noch in die Abstiegszone rutschen könnte: „Ich glaube, dass der VfL Bochum nochmal Probleme bekommt.“ Derzeit liegen die Bochumer einen Rang vor dem VfB auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Weiter geht es für die Stuttgarter am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) mit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg.