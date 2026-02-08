VfB Stuttgart II: Wie der Doppel-D-Doppelschlag die Löwen schockt

Der VfB II siegt gegen 1860 München. Ein Sieg des Kollektivs, aus dem zwei Unterschiedsspieler herausragen.
Wohl dem, der solche Spieler in seinen Reihen hat. Der VfB II siegt nach drei Pleiten zum Auftakt ins Drittliga-Jahr gegen 1860 München und das „absolut verdient“, findet Trainer Nico Willig. Dabei war der Start in die Partie nicht wunschgemäß verlaufen. Seine Mannschaft brauchte ein wenig, um in Fahrt zu kommen. Aber dann: Justin Diehl lässt auf Noah Darvich klatschen, der schiebt klug ein – 1:0 (20.).