VfB Stuttgart II und Frauenteam: Auf diese Lösungen läuft es in der Stadionfrage hinaus

Auf diese Lösungen läuft es in der Stadionfrage hinaus

1 Auf dem Gelände des PSV Stuttgart könnten die VfB-Frauen in der Bundesliga nicht länger spielen. Foto: IMAGO/Sports Press Photo

Wo spielen die Frauen des VfB Stuttgart im Falle eines Bundesliga-Aufstiegs? Die bisherigen Pläne werden zumindest vorläufig ad acta gelegt.











Link kopiert

Der Sportplatz des PSV Stuttgart ist klein, schnuckelig und ein wenig in die Jahre gekommen, Bier und Wurst schmecken gut – kurzum: Die Heimspielstätte des Frauenteams des VfB Stuttgart ist ein guter Spot für Fußball-Romantiker. Problem: Erstliga-Fußball kann hier nicht über die Bühne gehen. Dafür fehlt es an so ziemlich allem, was der DFB vorschreibt. Angefangen von überdachten Plätzen über eine leistungsstarke Flutlichtanlage bis hin zu VIP- und Medienplätzen: Mit Zweitligafußball ist der PSV-Platz maximal ausgereizt.