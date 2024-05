VfB Stuttgart II: So kommentiert Markus Fiedler den Aufstieg

So kommentiert Markus Fiedler den Aufstieg

9 Markus Fiedler (stehend ganz rechts) und seine Mannschaft feiern die Regionalliga-Meisterschaft. Foto: Pressefoto Baumann/Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart II hat es tatsächlich gepackt und ist nun Drittligist. Das sagt Trainer Markus Fiedler zum Aufstieg.











Reutlingen, kurz vor 16 Uhr. Die erste Bierdusche liegt noch vor Trainer Markus Fiedler vom VfB Stuttgart II. Wenige Minuten zuvor hat sich seine Mannschaft in überzeugender Manier mit einem 2:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim II den Regionalliga-Titel und damit den Aufstieg in die 3. Liga gesichert. Die zeitgleiche 0:3-Niederlage der Kickers in Homburg machte es möglich. Der Eltinger schlenderte im Mittelkreis über den Rasen, wollte ganz für sich sein. Kurz danach fand er erste Worte zum Spiel, der Leistung seiner Truppe und dem Titel.