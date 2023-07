So fällt die Bilanz von Trainer Markus Fiedler aus

1 VfB-II-Chefcoach Markus Fiedler (li.) mit seinem Assistenten Oliver Barth Foto: Baumann/Julia Rahn

Die U21 des VfB Stuttgart hat ein sechstägiges Trainingslager im Schwarzwald hinter sich. Trotz der abschließenden Testspielniederlage zieht Trainer Markus Fiedler ein positives Fazit.















Ein sechstägiges Trainingslager in Lautenbach liegt hinter dem VfB Stuttgart II – und Markus Fiedler zog ein rundum positives Fazit: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Einsatz und der Qualität der Spieler. Wir haben auf dem Platz intensiv und gut gearbeitet. Die Mannschaft ist einen Schritt weiter, das ist das Entscheidende“, sagte der Trainer des Fußball-Regionalligisten und ergänzte: „Die Spieler sind auch abseits des Platzes als Einheit zusammengewachsen.“

Gegner bestraft Fehler

Das abschließende Testspiel gegen den Ligarivalen Bahlinger SC ging mit 1:2 (1:0) verloren. Den VfB-Treffer erzielte Offensivmann Babis Drakas. „Wir haben den Gegner durch Ungenauigkeiten stark gemacht. Bahlingen hat jeden Fehler von uns bestraft, und leider haben wir zwei Fehler zu viel gemacht“, sagte Fiedler, der in der aktuellen Vorbereitungsphase logischerweise in allen Bereichen noch Luft nach oben sieht: „Wir müssen uns vorwerfen, dass wir zu wenig aus eigenem Ballbesitz gemacht haben, zu selten zwingend geworden sind und zu wenig Torchancen herausgespielt haben. Daher geht der Sieg der Bahlinger in Ordnung.“

Von den Neuzugängen fehlten David Tritschler (Schambeinverletzung), Patrick Vuc (Schulterprobleme) und Max Voigt (überdehntes Sprunggelenk). Mit im Trainingslager dabei war U-19-Spieler Karlo Kuranyi, dem Fiedler eine „ordentliche Woche“ bescheinigte.

Mittwoch gegen Pforzheim

Die vielen jungen Spieler sollen in der am 5. August (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda Lehnerz beginnenden Saison von wenigen Routiniers geführt werden. Die drei über 23 Jahre alten Spieler sind Torwart Dominik Draband, Alexander Groiß, Dominik Nothnagel und Patrick Kapp, der wegen eines Kreuzbandrisses allerdings noch länger ausfällt.

Den nächsten Test bestreitet die U21 des VfB an diesem Mittwoch (19 Uhr) in Mönsheim gegen Oberligist 1. CfR Pforzheim.

Aufstellung VfB II

Erste Hälfte Böhmker – Torres, Groiß, Reichardt, Cissé – Laupheimer, Boziaris (40. Nothnagel) – Drakas, Münst, Weik –Galjen.

Zweite Hälfte Draband – Torres (68. Cissé), Nothnagel, Reichardt (68. Farnerud), Weik (68. Simnica) – Groiß (68. Boziaris), Laupheimer (68. Sahin) – Geller, Drakas, St. John – Galjen (68. Sonnenwald).