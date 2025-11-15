VfB Stuttgart II: Schwieriger Spagat in der dritten Liga

1 Unter anderen Dan-Axel Zagadou (Mi.) und Leonidas Stergiou (re.) verstärkten in dieser Saison schon den VfB II in der dritten Liga. Foto: imago/foto2press

Der VfB II hat in der dritten Liga bereits acht Spieler aus dem Profikader eingesetzt. Eine Abkehr der Ursprungs-Philosophie? Der VfB-Nachwuchschef begründet die spezielle Situation.











Was haben Justin Diehl, Dan-Axel-Zagadou, Ameen Al-Dakhil, Leonidas Stergiou, Yannik Keitel, Nikolas Nartey, Noah Darvich und Stefan Drljaca gemein? Klar, sie sind alle Spieler des VfB Stuttgart. Und sie gehören allesamt dem Profikader an. Eine Besonderheit kommt bei dieser Auflistung hinzu: Sie alle sind in dieser Spielzeit schon für die Zweitvertretung in der dritten Liga aufgelaufen. Die einen mehr, die anderen weniger.