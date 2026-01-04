VfB Stuttgart: „Ich bin ready!“ – Ermedin Demirovic drängt zurück ins Team

11 Ermedin Demirovic ist zurück und will der Mannschaft sofort wieder helfen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

VfB-Angreifer Ermedin Demirovic ist zurück im Mannschaftstraining und fühlt sich bereit für mehr. Auch zum knackigen Auftaktprogramm hat der gebürtige Hamburger eine klare Meinung.











90 Tage sind eine lange Zeit. Insbesondere, wenn man Ermedin Demirovic heißt, davor in seiner Karriere noch nie auch nur annähernd so lange ausgefallen war und dazu eine Verletzung diagnostiziert wurde, die noch nicht einmal spürbar war. „Ich kannte es bisher nicht, so lange verletzt zu sein und auch nicht, verletzt zu sein, aber keine Schmerzen zu spüren. Entsprechend unangenehm war ich als Patient. Die Ärzte mussten mich einbremsen, haben das auch getan. Das war keine einfache Zeit“, resümiert der gebürtige Hamburger die letzten Wochen, in denen ihn ein„angehender Ermüdungsbruch im Fuß“ pausieren ließ.