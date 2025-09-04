VfB Stuttgart: Hoeneß und Wohlgemuth – das Ende der heißen Diskussionen

1 Der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (links) und der Trainer Sebastian Hoeneß haben viel miteinander zu reden. Foto: Baumann

Der Woltemade-Wechsel hat beim Pokalsieger Wirbel um den Trainer und den Sportchef ausgelöst. Wir haben die Reaktionen der Beteiligten und beleuchten die Hintergründe.











Der Trainer ist wieder ganz bei sich. Analytisch in der Sache, akribisch bei der Umsetzung und ruhig in seiner Art, ohne es an Ambitionen vermissen zu lassen. So wie man Sebastian Hoeneß seit zweieinhalb Jahren beim VfB Stuttgart kennt. Ganz gleich, ob es sich um ein Testspiel in der Länderspielpause handelt, wie beim 6:2 in Großaspach oder in einer Pflichtpartie.