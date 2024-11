VfB Stuttgart: Hermann Ohlicher wird 75 – die Meilensteine seiner Karriere

22 So viele Spiele wie Hermann Ohlicher (Mitte) absolvierte kein anderer Spieler in der Geschichte des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann

Einer der bedeutendsten Spieler des VfB Stuttgart feiert seinen 75. Geburtstag. Zum großen Jubiläum blicken wir auf Meilensteine der Karriere des Rekordspielers und langjährigen Kapitäns des VfB Stuttgart.











Am 2. November 1949 wurde Hermann Ohlicher in Bruggen geboren. Im Sommer 1973 begann dann seine Profikarriere beim VfB Stuttgart. Ganze zwölf Jahre sollte er die Fußballschuhe für die Schwaben schnüren. Als Profi spielte er nur für einen Club – seinen VfB Stuttgart. In diesen Jahren erlebte die VfB-Legende so einiges. Mehrere Male war er der VfB-Toptorschütze, erlebte einen Abstieg, stieg wieder auf, hatte lange Jahre das Kapitänsamt inne, spielte europäische Halbfinals und feierte als Krönung die Deutsche Meisterschaft ein Jahr vor seinem Karriereende.

Nach diesem blieb er dem Verein auch in weiteren Funktionen stets treu. So saß er beispielsweise mehrere Jahre er im Aufsichtsrat des VfB, ehe er das Amt aus gesundheitlichen Gründen 2021 niederlegte.

Hermann Ohlicher mit der Meisterschale 1984. Foto: Baumann

Wir blicken in unserer Bildergalerie auf die Meilensteine von Hermann Ohlicher beim VfB Stuttgart. Viel Spaß beim Durchklicken!