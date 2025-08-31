VfB Stuttgart: Heißes Transferfinale für den VfB – das ist der aktuelle Stand

Heißes Transferfinale für den VfB – das ist der aktuelle Stand

1 Der VfB möchte Bilal El Khannous verpflichten. Foto: IMAGO/Sportimage

Bilal El Khannous, Alexis Claude-Maurice und andere: Der VfB beschäftigt sich mit vielen potenziellen Verstärkungen für die Offensive. Die Lage kurz vor dem Transferschluss.











Die Uhr tickt. Ohne Spielraum und mit einem klaren Endpunkt. An diesem Montag um 20 Uhr schließt das Transferfenster für die Fußball-Bundesligisten, die danach keine Spieler mehr von anderen Clubs verpflichten können. Und für den VfB Stuttgart sind es alles andere als entspannte Tage. Die Abgänge von Kreativspieler Enzo Millot und zuletzt Stürmer Nick Woltemade haben eine Lücke gerissen und zu einem sportlichen Substanzverlust geführt, noch sind keine Nachfolger präsentiert. Dass zudem Deniz Undav dem Club voraussichtlich mehrere Wochen fehlen wird nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 1:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach, sorgt zusätzlich für Handlungsbedarf in der Offensive.