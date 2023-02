19 Abschluss eines wahnsinnigen Nachmittags: das VfB-Team im Mai 2022. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Lage ist trist beim VfB Stuttgart derzeit in der Fußball-Bundesliga. Und wenn man auf den kommenden Gegner schaut, gibt es zwei Möglichkeiten, mit der Tatsache, dass es nun zuhause gegen den 1. FC Köln geht, umzugehen.

Im Zentrum der Überlegungen steht so oder so das letzte Heimspiel der Saison 2021/2022 – als der VfB in einem emotionalen Finale noch den direkten Klassenverbleib sicherte. Der heutige Trainer Bruno Labbadia erzählte jüngst, er habe den Spieltag damals am Fernseher als Konferenz verfolgt – und will die Emotionen von damals aktuell nutzen. „Das Stadion ist damals explodiert“, sagte er, „die Mannschaft kennt das Bild mit dem Platzsturm, wir haben es ihnen gezeigt.“

Wie aber nun als Fan damit umgehen. Einerseits könnte man zurückblicken und einfach genießen. Denn: Wann passiert eine solche Verdichtung der Gefühle wieder? Spannung, Ängste, Freude, Erleichterung, Glücksgefühle – warum nicht noch einmal durchleben?

Die Vorlage wurde nicht verwandelt

Andererseits sind viele Anhänger des VfB mit Blick auf die aktuelle Lage eben fassungslos, warum der emotionale Push vom Mai 2022 so rein gar nicht verfangen hat und der Club nun wieder am Abgrund steht. Die doch so tiefgründige sportliche Analyse der Herren Alexander Wehrle, Sven Mislintat und Pellegrino Matarazzo hat keinerlei Verbesserungen für die folgende Saison gebracht. Mislintat ist beim VfB Geschichte mittlerweile, Matarazzo arbeitet mit seinem Assistenten Michael Kammermeyer nun bei 1899 Hoffenheim, der andere Co-Traimer Michael Wimmer ist Chefcoach bei Austria Wien.

In Stuttgart soll es Bruno Labbadia richten. Im Heimspiel gegen den 1. FC Köln an diesem Samstag (15.30 Uhr) braucht das Team dringend Punkte. Als Einstimmung blicken wir noch einmal zurück in den Mai 2022 – mit zahlreichen emotionalen Bildern vom damaligen Duell mit dem 1. FC Köln.

