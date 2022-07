20 Ein Leben im Dienst des VfB: Günther Schäfer wird an diesem Donnerstag 60 Jahre alt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Er ist mit 331 Bundesligaspielen eine Legende des VfB – und bleibt bei den Stuttgartern als Teambetreuer weiter am Ball: Jetzt wird Günther Schäfer 60 Jahre alt. Wir blicken auf seine große Karriere in Bildern zurück.















Wenn die Lage zu heikel ist, als dass sich die Bosse während der Bundesligaspiele des VfB live vor den TV-Kameras zu den Details der Partie befragen lassen – auch dann schlägt die Stunde des Günther Schäfer. Dann tritt der Mann, der schon jetzt eine lebende Clublegende ist, vor die Kamera – und schildert ebenso freundlich wie fundiert während der Halbzeitpause seine Sicht der Dinge.

Seit 1975 steht Günther Schäfer im Dienst des VfB, für den er als 13-Jähriger erstmals in der Jugend spielte. An diesem Donnerstag nun feiert der Günne seinen 60. Geburtstag. Zweimal ist der ehemalige Verteidiger mit dem VfB als Spieler deutscher Meister geworden – das war 1984 und 1992. Nur zum Ende seiner Laufbahn kehrte er seinem Herzensclub kurz den Rücken zu: In den Jahren 1996 bis 1998 spielte Schäfer für Arminia Bielefeld.

Die gute Seele im Hintergrund

Auch aktuell ist Günter Schäfer aus dem Team von Trainer Pellegrino Matarazzo nicht wegzudenken. Als Teambetreuer organisiert er nicht nur die Trainingslager des Stuttgarter Bundesligisten – sondern auch viele Dinge rund um den Alltag der Mannschaft. Schäfer ist die gute Seele im Hintergrund. Wann vor Auswärtsspielen Abfahrt ist, wann es Essen gibt, wer in welchem Zimmer schläft, wie man einen Aufstellungsbogen korrekt ausfüllt, wie viele Bälle man für ein Training braucht und wie man am besten die jeweiligen Bundesligastadien vom Hotel aus mit dem Teambus erreicht – all das und viel mehr ist bei Günther Schäfer zu erfahren.

Wir wünschen alles Gute zum Geburtstag!