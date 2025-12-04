VfB Stuttgart: Gestärkter VfB – ist der Moment gekommen, um die Bayern zu schlagen?

Gestärkter VfB – ist der Moment gekommen, um die Bayern zu schlagen?

18 Geschonte Kräfte mit guter Laune: die VfB-Profis Alexander Nübel, Angelo Stiller und Jamie Leweling (von links) nach dem Sieg in Bochum Foto: Baumann/Julia Rahn

Das Pokalfinale im Kopf und den Rekordmeister vor Augen: die Mannschaft von Sebastian Hoeneß wagt es zu träumen – und will es dem FC Bayern zeigen.











Link kopiert

Zuerst beim 1. FC Nürnberg, danach bei Bayer Leverkusen, anschließend gegen den FC Augsburg und nun bestreitet Sebastian Hoeneß zum vierten Mal nacheinander mit dem VfB Stuttgart ein Viertelfinale im DFB-Pokal. Der nächste Gegner wird zwar erst am Sonntag ausgelost, doch schon jetzt ist klar, dass sich der Fußball-Bundesligist zum Pokalspezialisten entwickelt.