VfB Stuttgart: Gestärkter VfB – ist der Moment gekommen, um die Bayern zu schlagen?
18
Geschonte Kräfte mit guter Laune: die VfB-Profis Alexander Nübel, Angelo Stiller und Jamie Leweling (von links) nach dem Sieg in Bochum Foto: Baumann/Julia Rahn

Das Pokalfinale im Kopf und den Rekordmeister vor Augen: die Mannschaft von Sebastian Hoeneß wagt es zu träumen – und will es dem FC Bayern zeigen.

Zuerst beim 1. FC Nürnberg, danach bei Bayer Leverkusen, anschließend gegen den FC Augsburg und nun bestreitet Sebastian Hoeneß zum vierten Mal nacheinander mit dem VfB Stuttgart ein Viertelfinale im DFB-Pokal. Der nächste Gegner wird zwar erst am Sonntag ausgelost, doch schon jetzt ist klar, dass sich der Fußball-Bundesligist zum Pokalspezialisten entwickelt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.