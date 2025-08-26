VfB Stuttgart: Gerüchte um Stiller – VfB mit klarer Position

1 Angelo Stiller spielt seit 2023 beim VfB. Foto: IMAGO/Revierfoto

Vorstandschef Alexander Wehrle äußert sich wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode zu den Planungen mit dem Mittelfeld-Regisseur.











Die Zeit läuft. Am kommenden Montag schließt das Transferfenster in den großen europäischen Fußballligen, was Spekulationen und Gerüchten naturgemäß Hochkonjunktur verleiht. Auch rund um den VfB Stuttgart. Dessen Mittelfeldspieler Angelo Stiller wurde zuletzt immer wieder mit großen Vereinen in Verbindung gebracht, unter anderem in Zusammenhang mit Real Madrid und Manchester United fiel zuletzt sein Name in den vergangenen Tagen.