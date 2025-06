VfB Stuttgart: Gerüchte um Demirovic – „Wir planen fest mit ihm“

1 Ermedin Demirovic unterzeichnete beim VfB im vergangenen Jahr einen Vertrag bis 2028. Foto: Imago/Michael Weber

Fabian Wohlgemuth tritt den Spekulationen um den Angreifer entgegen und äußert sich zur Zukunft des Sturm-Trios. Im Juli könnte sich für Ermedin Demirovic dabei eine Chance auftun.











Link kopiert

Ermedin Demirovic hat sich mit Erfolgserlebnissen in die Sommerpause verabschiedet. Nicht nur auf Vereinsebene durch den alles überstrahlenden Pokalsieg mit dem VfB Stuttgart, auch im Nationaltrikot: Mit drei Siegen aus drei Spielen ist Bosnien-Herzegowina so nah dran wie lange nicht an der Qualifikation zur Weltmeisterschaft, die das Land ansonsten meist in der Zuschauerrolle verfolgt. Es wäre erst die zweite Teilnahme überhaupt nach der WM 2014, damals übrigens mit VfB-Stürmer Vedad Ibisevic. An sich gibt es also gute Gründe zur Zufriedenheit bei Demirovic. Einerseits.