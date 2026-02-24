VfB Stuttgart: Gegner, Geld, Fans – reizvolle Aussichten in der Europa League

1 Deniz Undav, Jamie Leweling und Ermedin Demirovic (von links) befinden sich mit dem VfB vor dem Rückspiel gegen Celtic Glasgow in einer sehr guten Ausgangslage. Foto: Baumann/Julia Rahn

Sollte der VfB gegen Celtic Glasgow ins Achtelfinale einziehen, würde der Wettbewerb von dort an nochmals merklich an Attraktivität gewinnen. In mehrfacher Hinsicht.











Natürlich ist noch nichts entschieden. Der VfB Stuttgart hat erst die Hälfte des Weges absolviert, ist in der Europa League ein zweites Mal gefordert, steht noch lange nicht im Achtelfinale. Aber: Wenn die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) im Rückspiel der Play-offs Celtic Glasgow empfängt, gibt es mit Blick auf die Kräfteverhältnisse keinen Interpretationsspielraum: Die Chancen auf das Weiterkommen sind nach dem 4:1-Auswärtssieg im Hinspiel bestens – angesichts des Vorsprungs, aber auch aufgrund der Überlegenheit im ersten Duell vergangene Woche. Sollte der Schritt gelingen, würde der Wettbewerb für die Stuttgarter nochmals deutlich an Fahrt aufnehmen und an Reiz gewinnen. Sportlich wie finanziell. Ein Überblick.